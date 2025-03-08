В Эквадоре аборигены гуарани водят туристов по фальшивым джунглям

Аборигены Эквадора водят туристов по фальшивым джунглям, а также показывают якобы аутентичную деревню южноамериканских индейцев. Об этом в передаче «Невероятно интересные истории» на РЕН ТВ рассказал кандидат социологических наук, урбанист Алексей Расходчиков.

Мечтающих об экстремальных экскурсиях в дикие племена туристов жители Эквадора приводят в поселение Мисауалли. В путеводителях населенный пункт называют аутентичной деревней индейцев, но на самом деле это инсценировка.

«Вставляют в уши раковины, диски и водят туристов, показывают им что-то похожее на джунгли, что произрастает недалеко от поселений», — рассказал Расходчиков.

Он отметил, что по-настоящему дикие племена — тагаери — очень агрессивные, и они могут убить ступившего на их территорию чужака.

Ранее в Амазонии молодой босоногий абориген попытался вступить в контакт с жителями прибрежного поселения. Местные жители решили, что абориген просил огня.