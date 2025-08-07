В Ассоциации российских флористов усомнились в возможности создания единых букетов к 1 сентября

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в эфире ИА НСН заявила, что невозможно создать единые букеты на 1 сентября из-за различий в цветах и ценах по регионам. Она отметила, что родители могут приобрести учителю даже один цветок.

Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга — поселка Шушары и председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать стандартизированные букеты для учителей с фиксированной ценой. Он подчеркнул, что стоимость букета в сочетании с другими расходами на подготовку ребенка к школе может значительно увеличить нагрузку на семейный бюджет.

Сафронова назвала такое предложение «чисто популисткой историей».

«Нереально говорить про то, что по всей стране должны быть одинаковые букеты. Во-первых, везде разные цены. Во-вторых, импорт всегда зависит от курса доллара и евро. Большая часть цветов — это в основном импорт», — отметила она в разговоре с агентством.