Усы, лапы и хвост: как появился День петербургских котов и кошек

Всемирный день петербургских котов и кошек празднуют 8 июня. Дата неофициальная, однако ее отмечают ежегодно уже 20 лет подряд.

Во время своего правления Петр I велел жителям города держать животных в амбарах, чтобы те спасали еду от мышей. С тех пор пушистые четвероногие обосновались в культурной столице, став ее неотъемлемой частью.

Сама история возникновения необычной даты связана с 2005 годом. Тогда художественное объединение «Митьки» разместило на стене своей мастерской скульптуру кошки по прозвищу Тишка Матроскин. Слово «всемирный» праздник заимствовал от Всемирного дня петербуржцев.

В День кошек всех их владельцев и любителей животных призывают соблюдать особые ритуалы: баловать питомцев вкусными угощениями и подарками. Кроме того, петербургским руководителям рекомендуют сокращать продолжительность рабочего дня сотрудников с «кошачьими» фамилиями.