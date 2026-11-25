Установка душевой кабины вместо ванны считается переустройством, а не перепланировкой, и требует согласования. Об этом юрист по перепланировкам Лев Лев сообщил URA.RU .

Замена ванны на душевую кабину считается переустройством и требует официального согласования. В противном случае собственнику грозит штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей, а суд может обязать демонтировать конструкцию и компенсировать соседям ущерб, привел пример эксперт Лев.

После получения разрешения и проведения работ специалисты должны выдать акт о завершении переустройства. Финальный этап — заказ технического плана у кадастрового инженера и его регистрация в Росреестре. Без внесения сведений в ЕГРН возникнут трудности при продаже квартиры.