Ura.ru: выбор времени суток для ловли щуки в середине лета имеет решающее значение

Многие рыболовы считают, что в конце июля щука становится менее активной и ее сложнее поймать. Однако это не так: нужно лишь учитывать изменения в ее поведении и предпочтениях, пишет Ura.ru .

В этот период щука ищет более прохладные места, так как комфортная температура воды для нее — от +15 до +20 градусов. Когда вода прогревается до +22…+23 градусов и выше, хищница стремится уйти в глубину. Поэтому в жаркие дни щука концентрируется у русловых канав, в глубоких ямах, на подводных бровках и затопленных возвышенностях.

Кроме того, щука держится в густых зарослях водной растительности, таких как кувшинки, рдест и элодея. С началом августа, когда ночи становятся прохладнее, хищница постепенно начинает покидать глубокие ямы и все чаще выходит на мелководные участки с укрытиями.

Выбор времени суток для ловли щуки в середине лета имеет решающее значение. Пик клева — от рассвета до 9–10 часов, пока вода не прогрелась. Второй пик — вечер, с 16–18 часов до заката, когда жара спадает и вода остывает. В пасмурную, дождливую погоду с ветром щука активна и днем.

В сильную жару, выше +30 градусов, ловить щуку не стоит — хищник уходит в глубину и почти не реагирует на приманки.

Что касается приманок, то живец — это, пожалуй, самый надежный способ поймать щуку в июльскую жару. Хищница, которая может игнорировать искусственные приманки, редко отказывается от живой, шевелящейся добычи. Лучшие живцы: красноперка, плотва, карасик, мелкий окунь размером от 7–8 см.