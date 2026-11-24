При выборе электрогенератора нужно учитывать его назначение, а не только цену и заявленную мощность. Об этом сообщило URA.RU .

При выборе генератора эксперты советуют ориентироваться на тип задач: бензиновые модели подходят для редких отключений, дизельные — для длительной работы, газовые — при наличии магистрали, а инверторные — для чувствительной электроники.

Мощность нужно рассчитывать по суммарной нагрузке приборов с запасом на пусковые токи, ориентируясь на номинальные, а не максимальные показатели. Для российской сети 230 В обычно достаточно однофазной модели. Агрегат необходимо устанавливать в сухом проветриваемом месте вне дома из-за выхлопных газов, заранее продумав хранение топлива.