Ura.ru: верхнюю одежду после дождя нужно сушить по типу ткани

Верхнюю одежду после дождя нужно сушить в проветриваемом помещении, вдали от солнца и нагревательных приборов. Неправильная сушка может деформировать ткань, испортить утеплитель и водоотталкивающую пропитку, сообщает Ura.ru .

Перед сушкой нужно вынуть вещи из карманов, расстегнуть молнии и промокнуть влагу полотенцем, не выкручивая одежду. Воротник, капюшон и рукава следует расправить. Вещи нельзя прижимать к стене, оставлять в закрытом шкафу или сушить под прямыми солнечными лучами.

Пуховик лучше разложить горизонтально на сушильной сетке или полотенце. Его нужно периодически переворачивать и расправлять наполнитель руками. Сушильную машину допустимо использовать только при разрешении на ярлыке и на низкой температуре. После полного высыхания пуховик следует взбить.

Кожаную куртку нужно сушить на плечиках подходящего размера, предварительно промокнув мягкой салфеткой. Шерстяное пальто и тяжелый трикотаж следует раскладывать горизонтально, меняя влажное полотенце. Легкие куртки и плащи из полиэстера обычно можно сушить на широких плечиках.

Батареи, обогреватели, теплый пол, горячий фен, духовка и газовая плита для сушки не подходят. Мембранные вещи особенно чувствительны к перегреву. Если одежда деформировалась или сохранила запах сырости, ее лучше отдать в химчистку.