Ura.ru: тем, кто не носит шапки, стоит обратить внимание на широкие повязки из мохера

Мода предлагает много нового, чтобы этой зимой ни у кого не замерзли уши. Эпоха безликих шапок-бини завершена. Российские модники, уставшие от шаблонных решений, нашли способы не замерзать этой зимой и сохранить свою индивидуальность, пишет Ura.ru .

Шапка-бини с подворотом, гладкий акрил, шапки с помпонами и модели с логотипами окончательно вышли из моды. Вместо них дизайнеры предлагают объемную вязку, капоры в оттенках шоколада или фуксии, стеганые косынки из кашемира и ушанки в пастельных тонах.

Также актуальны кукольные чепчики без козырьков, принты «под питона» и «гусиная лапка», а вместо черного цвета предпочтительны графит и горький шоколад. Тем, кто не носит шапки, стоит обратить внимание на широкие повязки из мохера или букле.