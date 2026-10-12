Ura.ru: слабый напор воды в кране может быть вызван засором или коррозией труб

Слабый напор воды в кране может быть вызван засором, коррозией труб, неисправностью регулятора давления или протечкой. Об этом говорится в материале о причинах падения напора в квартире, пишет Ura.ru .

Если напор воды упал одновременно в нескольких точках, стоит проверить фильтр грубой очистки на вводе в квартиру. Засоренная сетка ограничивает поток, поэтому нужно перекрыть вентиль, сбросить давление и очистить фильтр. Если он опломбирован, следует вызвать сантехника. Постепенное падение напора может указывать на отложения и коррозию старых труб, из-за чего внутренний проход сужается. Прочищать общедомовой стояк самостоятельно не рекомендуется — нужно обратиться в управляющую организацию.

Если после очистки фильтров напор остается слабым, причиной может быть неисправный регулятор давления, о чем свидетельствуют скачки напора и шум в трубах. Ремонт лучше поручить сантехнику. Постоянно слабый напор вместе со звуком текущей воды или влажными пятнами требует срочной проверки на скрытые протечки. В этом случае нужно перекрыть ввод и вызвать аварийную службу.

Если слабый напор наблюдается у соседей или только утром и вечером, источник находится за пределами квартиры. Причинами могут быть ремонт сети, авария или общедомовой засор. Следует спросить соседей и передать заявку в управляющую организацию.