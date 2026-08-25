Ura.ru: шипение, фырканье, рычание и резкий звук у кошки — это защитные сигналы

Кошки могут издавать разнообразные звуки, такие как кряканье, пыхтение и стрекотание. Чаще всего это связано с охотничьим возбуждением, страхом или раздражением. Однако некоторые звуки могут потребовать внимания владельца, пишет Ura.ru .

Охотничье возбуждение

Когда кошка наблюдает за птицами или насекомыми, которые находятся вне ее досягаемости, она может издавать звуки, похожие на кряканье или стрекотание. Это проявление азарта и напряжения. Некоторые эксперты считают, что таким образом кошка пытается имитировать звуки птиц или готовится к захвату добычи. Если питомец издает такие звуки только во время наблюдения за птицами или игры с перьевой игрушкой, беспокоиться не нужно.

Страх и раздражение

Шипение, фырканье, рычание и резкий звук, который владельцы иногда называют «плевком», — это защитные сигналы. Кошка показывает, что ей страшно, больно, некомфортно или она не хочет, чтобы к ней приближались. Поводом могут быть незнакомые люди, другое животное, громкий звук, поездка, ветеринарный осмотр или попытка взять питомца на руки. В этот момент не стоит ругать животное, лучше дать ему возможность успокоиться и восстановить чувство безопасности. Если агрессия появилась неожиданно у прежде спокойного питомца, важно исключить боль и недомогание у ветеринара.

Пыхтение, хрипы и кашель

Пыхтение после короткой активной игры может быть связано с возбуждением или попыткой откашлять шерсть. Но длительное, повторяющееся либо тяжелое дыхание нельзя считать обычной особенностью кошки. Поводом для записи к ветеринару становятся регулярный кашель, хрипы, свисты, дыхание с открытым ртом, частое чихание, выделения из носа, вялость и отказ от еды.