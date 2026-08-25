Ura.ru: шипение, фырканье, рычание и резкий звук у кошки — это защитные сигналы
Кошки могут издавать разнообразные звуки, такие как кряканье, пыхтение и стрекотание. Чаще всего это связано с охотничьим возбуждением, страхом или раздражением. Однако некоторые звуки могут потребовать внимания владельца, пишет Ura.ru.
Охотничье возбуждение
Когда кошка наблюдает за птицами или насекомыми, которые находятся вне ее досягаемости, она может издавать звуки, похожие на кряканье или стрекотание. Это проявление азарта и напряжения. Некоторые эксперты считают, что таким образом кошка пытается имитировать звуки птиц или готовится к захвату добычи. Если питомец издает такие звуки только во время наблюдения за птицами или игры с перьевой игрушкой, беспокоиться не нужно.
Страх и раздражение
Шипение, фырканье, рычание и резкий звук, который владельцы иногда называют «плевком», — это защитные сигналы. Кошка показывает, что ей страшно, больно, некомфортно или она не хочет, чтобы к ней приближались. Поводом могут быть незнакомые люди, другое животное, громкий звук, поездка, ветеринарный осмотр или попытка взять питомца на руки. В этот момент не стоит ругать животное, лучше дать ему возможность успокоиться и восстановить чувство безопасности. Если агрессия появилась неожиданно у прежде спокойного питомца, важно исключить боль и недомогание у ветеринара.
Пыхтение, хрипы и кашель
Пыхтение после короткой активной игры может быть связано с возбуждением или попыткой откашлять шерсть. Но длительное, повторяющееся либо тяжелое дыхание нельзя считать обычной особенностью кошки. Поводом для записи к ветеринару становятся регулярный кашель, хрипы, свисты, дыхание с открытым ртом, частое чихание, выделения из носа, вялость и отказ от еды.