Севший после стирки свитер можно попробовать восстановить замачиванием с кондиционером для тканей и растягиванием на полотенце. Об этом сообщило URA.RU .

Волокна сжимаются от тепла, влаги и трения — чаще всего после стирки в горячей воде, сильного отжима или сушки на радиаторе. Шерсть особенно чувствительна: при резком перепаде температуры чешуйки цепляются друг за друга, и петли стягиваются.

Для хлопка и смесовых тканей: замочить в теплой воде на 15–20 минут, слегка отжать, завернуть в полотенце и разложить горизонтально. Мокрый свитер на плечики не вешают — он растянется неравномерно.

Нельзя использовать горячую воду, фен, батарею, утюг с сильным паром и агрессивную химию. При сильной усадке или отметке «только химчистка» — обращаться в ателье. Перед процедурой проверить состав, декор и швы.