Ura.ru: при выборе увлажнителя воздуха нужно учитывать тип прибора и площадь помещения

При выборе увлажнителя воздуха для дома нужно учитывать тип прибора, площадь помещения и объем бачка. Об этом говорится в материале, опубликованном на URA.RU .

Увлажнители различаются по принципу работы: ультразвуковые создают туман колебаниями, импеллерные распыляют воду диском, испарительные прогоняют воздух через влажный фильтр, а паровые нагревают воду. Для дома тип выбирают с учетом площади, шума и жесткости воды. Ультразвуковые модели не рекомендуют для жесткой воды без фильтра, так как они распыляют минералы, оставляя белый налет на мебели; для них лучше использовать дистиллированную воду. Испарительные приборы меньше распыляют минералы, но требуют регулярной замены фильтра.

Не стоит покупать прибор только по размеру бака: модель для небольшой комнаты не поддержит влажность в просторной гостиной. Перед покупкой нужно измерить площадь помещения и сверить ее с заявленной зоной обслуживания. Избыточная влажность опасна не меньше сухого: при показателях выше 50% размножаются плесень и пылевые клещи. Рекомендуется поддерживать уровень 30–50%, используя модель с гигростатом для автоматического отключения.