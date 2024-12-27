Ura.ru предложил варианты гаданий на Новый год для создания атмосферы волшебства

Лучшим способом для создания атмосферы волшебства в новогоднюю ночь издание Ura.ru назвало гадания. Оно собрало несколько идей, как можно их преподнести дома или на корпоративе.

Гадания по печеньям с предсказаниями. Печенье с предсказаниями раздается гостям. Каждый участник узнает о своем будущем в шуточной форме.

Гадания на конфетах. На каждой конфете написано предсказание. Гость выбирает конфету и читает свою судьбу.

Шарик с предсказаниями. Записки с различными предсказаниями опускаются в шарик. Каждый участник вытягивает одно предсказание.

Лотерея желаний. Гости пишут свои желания на бумажках и складывают их в шляпу. Затем по очереди вытаскиваются и зачитываются желания коллег.

Гадания на самолетиках. На каждом бумажном самолетике написано предсказание. Самолетики запускают в зал, гости ловят их и зачитывают надписи.

Эти идеи, как пишет издание, помогут создать веселую и запоминающуюся атмосферу.