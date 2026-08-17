Ura.ru: потеря нити разговора или невозможность вспомнить простые вещи могут быть не просто забывчивостью

Ассоциативное мышление помогает нашему мозгу быстро связывать разрозненные факты и находить нестандартные решения. Однако если подобные задачи вызывают у вас затруднения, это может быть признаком проблем, пишет Ura.ru .

Задумывались ли вы, насколько хорошо работает ваше ассоциативное мышление? Попробуйте за десять секунд назвать шесть профессий с буквой «Р» или объяснить, что общего между носом и голосом. Если такие задания вызывают у вас ступор, возможно, стоит обратить внимание на состояние вашего мозга.

Забывчивость, потеря нити разговора или невозможность вспомнить, зачем вы зашли в комнату, — все это может быть не просто усталостью. Подобные признаки могут указывать на необходимость консультации с неврологом.