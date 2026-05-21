URA.RU: перед Троицкой родительской субботой рекомендуется исповедаться

В 2026 году Троицкая родительская суббота выпадает на 30 мая. Этот день еще называют Вселенской субботой, так как это время всеобщего церковного поминовения усопших. Перед Троицкой родительской субботой рекомендуется исповедаться, чтобы очистить совесть и подойти к молитве с чистым сердцем. Причащение в этот день — символ примирения с Богом, написало URA.RU .

Важно сосредоточиться на духовной жизни, переосмыслить свои отношения с Богом и окружающими людьми, вспомнить о связи с усопшими. Для молитвы можно использовать заупокойные тексты, например, «Молитву о усопших» и «Канон о усопшем» из православных молитвословов.

В этот день нужно посетить храм для участия в заупокойной Божественной литургии. После литургии обычно проводится вселенская панихида — специальное заупокойное богослужение.

В храме подают записки «об упокоении» с именами крещеных усопших родственников, указанными в родительном падеже (например, «Марии», «Иоанна», «Димитрия»). Также можно заказать сорокоуст — поминовение на 40 литургиях. Во многих храмах возможно отправить записки онлайн через сайт или мессенджер.

Можно принести в храм продукты (хлеб, крупы, масло, вино) и оставить их на специальном столике (каноне), где ставят свечи за упокой. После освящения эти продукты часто раздаются нуждающимся.

Также в этот день принято посещать кладбище, наводить порядок на могилах родственников, возлагать цветы и зажигать лампаду. При этом следует избегать шумных застолий, не оставлять на могилах еду и алкоголь, а также не употреблять спиртные напитки.