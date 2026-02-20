URA.RU: на шестой день Масленицы не принято приглашать гостей в неубранное жилище

Шестой день Масленицы, известный как Золовкины посиделки, в 2026 году выпадает на 22 февраля. В этот день молодая жена приглашает в свой дом сестер мужа и стремится наладить с ними доверительные отношения. Принято дарить подарки золовкам и накрывать богатые столы, написало URA.RU .

В этот день прием гостей проходит по особому порядку: если приглашенная золовка не замужем, остальные женщины в компании также должны быть свободны от брака. Если же сестра мужа состоит в браке, то среди гостей должны быть замужние женщины.

Важной частью посиделок является щедро накрытый стол. Хозяйка должна продемонстрировать гостям радушие, щедрость и кулинарное мастерство. По завершении трапезы девушки исполняют песни, водят хороводы, а на улице организовываются народные гулянья и различные развлечения.

В шестой день Масленицы праздничное угощение включает разнообразные блюда. На стол подают блины с разными начинками: медом, сметаной, вареньем, икрой, грибами или рыбой. Также на столе должны быть пироги и пирожки с капустой, мясом, картофелем либо сладкой начинкой.

Обязательными считаются сытные горячие блюда. Пряники в виде птичек или животных, символизирующие плодородие и благополучие, дарят золовкам и их детям. Также подавают орехи в меде, сухофрукты и печенье. Из напитков традиционно подают чай, сбитень, морс или компот.

На шестой день Масленицы не принято приглашать гостей в неубранное жилище или демонстрировать неуважительное отношение. Рекомендуется избегать ссор, конфликтных ситуаций, проявлений зависти и уныния. Плохой приметой считается давать необдуманные, невыполнимые обещания. Кроме того, в этот день запрещается употреблять мясо и блюда, приготовленные с ним.