Ura.ru: мужчины выбирают минимализм ради порядка и свободного времени

Современный мужской минимализм предлагает отказаться от лишних вещей и цифрового шума, сохранив комфорт и функциональность. Такой подход помогает экономить время и сосредоточиться на важных задачах, сообщает Ura.ru .

Начать рекомендуют с гардероба. Вещи следует разделить на три категории: оставить, отдать или выбросить. Одежду, которую не носили от полугода до года, можно продать через онлайн-платформы или передать в благотворительные фонды.

Цифровой минимализм предполагает отключение необязательных уведомлений и удаление приложений с бесконечной лентой. На главном экране телефона стоит оставить только нужные сервисы: карты, банк, календарь и заметки. Перевод экрана в монохромный режим также может снизить отвлекающий эффект ярких иконок.

После расхламления поможет правило «один входит — один выходит»: при покупке новой вещи следует избавиться от старой из той же категории. Повторяющиеся задачи можно автоматизировать, а средства и время направлять на опыт — путешествия, обучение и хобби.