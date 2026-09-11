Ura.ru: кошки считывают стресс хозяев и анализируют запахи ртом

Кошки реагируют на эмоциональное состояние хозяев, используют усы для ориентации и задействуют дополнительный орган для анализа запахов. Мурлыканье при этом не всегда означает удовольствие, сообщает Ura.ru .

Кошка может мурлыкать не только от удовольствия, но и при тревоге, стрессе или боли. В таких случаях звук помогает животному успокоиться.

Вибриссы — это чувствительные усы, которые позволяют кошке ориентироваться в темноте и оценивать расстояние. Они помогают понять, получится ли пройти в узкий проем. Постоянное соприкосновение усов с краями глубокой миски может вызывать у питомца дискомфорт.

Если кошка замирает с приоткрытым ртом после запаха, она задействует Якобсонов орган. Он расположен на небе за передними зубами и помогает дополнительно анализировать запахи.

Трение мордой о человека связано не только с проявлением привязанности. Железы на лбу и щеках выделяют феромоны, которыми животное помечает знакомую территорию и людей.

Питомцы также могут реагировать на напряжение хозяина: беспокойная кошка нередко успокаивается вместе с человеком. Ночная активность или навязчивое вылизывание иногда указывают на скуку или стресс, а апатия — на подавленное состояние.