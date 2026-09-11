Ura.ru: кондиционер и пар помогут растянуть севшую одежду

Севшую после стирки одежду можно попытаться восстановить с помощью кондиционера для белья, ручной растяжки или отпаривателя. Способ следует выбирать с учетом состава и цвета ткани, сообщает Ura.ru .

Кондиционер для белья подходит для шерсти, кашемира и хлопковых свитеров. В 5–7 литрах прохладной воды нужно развести 3–4 столовые ложки средства и замочить вещь на 20–30 минут. Затем ее следует слегка отжать, разложить на полотенце и осторожно растянуть в нужных местах.

Белые и светлые хлопковые или льняные вещи можно замочить на 30–40 минут в растворе из пяти литров прохладной воды, трех столовых ложек 3-процентной перекиси водорода и ложки нашатырного спирта. Цветную ткань этим способом обрабатывать нельзя: перекись может ее осветлить.

Севшие джинсы можно увлажнить теплой водой из пульверизатора и растянуть руками в поясе, бедрах и штанинах. Для большинства плотных тканей также подойдет отпариватель: вещь нужно обработать паром на плечиках, а затем растянуть, пока материал теплый и влажный. Шелк и вискозу отпаривать не следует, поскольку высокая температура может деформировать ткань.

Чтобы избежать усадки, натуральные ткани рекомендуют стирать при температуре до 40 градусов, отжимать на 400–600 оборотах и сушить на горизонтальной поверхности. Шерсть, кашемир и шелк лучше стирать вручную или на деликатном режиме при 30 градусах.