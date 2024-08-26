Ura.ru: хорошее освещение поможет справиться с сонливостью на работе

Основными факторами, вызывающими усталость и сонливость на рабочем месте, могут быть бессонница, запоздалое засыпание и облачная погода. Сонливость в офисе — это распространенная проблема, которая может негативно сказываться на продуктивности и концентрации. О том, как избавиться от сонливости на работе, рассказал URA.RU.
Одной из причин сонливости может быть недостаточный свет. Освещенность имеет важное значение для настройки наших биологических ритмов. Нехватка может способствовать выработке мелатонина — гормона, который вызывает чувство усталости. Чтобы избавиться от этого эффекта, постарайтесь увеличить световое окружение: работайте ближе к окну или используйте настольную лампу с холодным светом.