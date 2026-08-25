Сезон молодой сахарной кукурузы — отличное время, чтобы запастись полезным продуктом на зиму. Существует несколько простых способов заморозки кукурузы, которые позволяют сохранить ее вкус и сочность, пишет Ura.ru .

Для заморозки рекомендуется выбирать свежую молодую кукурузу с сочными нежными зернами. Если при надавливании на зерно выделяется молочный сок, початок подходит для заготовки. Листья должны быть зелеными и свежими.

Заморозку можно проводить целыми початками или отдельными зернами. Перед заморозкой кукурузу необходимо бланшировать — опустить в кипящую воду на 5–7 минут, а затем быстро охладить в ледяной воде. Это помогает сохранить качество зерен и замедлить процессы, ухудшающие вкус и текстуру.

Чтобы заморозить кукурузу початками, нужно снять с них листья и рыльца, хорошо промыть, бланшировать, охладить, обсушить и разложить по пакетам для заморозки, выпустив из них как можно больше воздуха.

Для заморозки зерен нужно срезать их с початков после бланширования и охлаждения, разложить по пакетам или контейнерам, удалить лишний воздух и плотно закрыть.

Замороженную кукурузу можно готовить без предварительного размораживания. Целые початки достаточно положить в кипящую воду, а зерна удобно добавлять непосредственно в горячие блюда.

Важно помнить, что кукурузу следует хранить в морозилке при стабильной температуре и не допускать повторного размораживания и замораживания. Для лучшего качества рекомендуется использовать заготовку в течение 8–12 месяцев.