Уникальная фиджитал-игра от «Телеканала 360» прошла на экране Дома книги

В субботу, 4 октября, на огромном экране Дома книги в Москве состоялась уникальная фиджитал-игра «Разбег на 360» от «Телеканала 360». В ней реальные люди бежали на Арбате дистанцию 360 метров на беговых дорожках, а их аватары двигались мимо узнаваемых пейзажей и достопримечательностей Подмосковья.

По итогам соревнований в категориях «Мужчины», «Женщины» и «Дети» были определены победители. Лучшие результаты показали Вячин Максим (128,137 секунды), Васина Светлана (171,155 секунды) и участвовавшая в категории «Дети» Вереск Виктория (187,022 секунды).

Аватары пробежали мимо здания Дома правительства, ворот парка Малевича, арки музея «Новый Иерусалим» и колоннады усадьбы Архангельское. Видео на экране медиафасада было стилизовано под восьмибитное изображение 2D. Общий размер игрового поля составил 640 квадратных метров.

Победителям вручили кубки 360.ru и главные призы от партнера мероприятия ООО «Мантера Трэвел» — годовой абонемент в Сочи-парк и сертификат на проживание на двоих в отеле. Памятные медали получили все участники, преодолевшие дистанцию.

«Сочетание реального мира и мира цифровых технологий позволило нам выйти за пределы домашнего монитора. Хочется сказать спасибо нашему партнеру — коммуникационной группе ЛБЛ — за невероятную площадку. Нашим игровым полем стал огромный медиафасад. Также благодарим ребят-разработчиков из школы „Айтихаб“ за создание цифровой составляющей», — сказал главный редактор «Телеканала 360» Алексей Коваль.