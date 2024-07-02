Уфолог Симаков предположил, что пришельцы могут оказаться непохожими на тех существ, какими их представляют люди

Профессор и уфолог Юрий Симаков в беседе с изданием РИАМО высказал предположение, что пришельцы с других планет могут оказаться совсем не такими, как их представляют люди.

«В некоторых случаях у них искажают размеры, увеличивается нос, руки и так далее. Дальше фантазия не заходит. На самом деле это может быть совершенно другое существо», — процитировал «Петербургский дневник» специалиста.

При этом он отметил, что встреча с инопланетянами уже могла состояться, но происходило это неосознанно. Симаков напомнил, что станции «Венера-9» и «Венера-13» показывали, что на планете как будто есть образования, похожие на те, которые оставляют наши бактерии на Земле.

Сегодня во всем мире отмечают День НЛО или День уфолога.