Ученый Зайцев: в крымской пещере обнаружили челюсть европейского гепарда

Ученые сделали уникальную находку в крымской пещере Таврида. Об этом рассказал кандидат геолого-минералогических наук Богдан Зайцев в эфире « Радио Крым ».

Он пояснил, что специалисты обнаружили челюсть европейского гепарда. Исследователи планировали найти нечто похожее, пояснил эксперт.

«Это первая находка в Крыму и первая в России, насколько я знаю», — отметил Зайцев.

По его мнению, в Тавриде могут находиться останки других представителей рода пантеры, а также гималайского медведя и многих других животных.