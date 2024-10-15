Ученый Зайцев: в крымской пещере обнаружили челюсть европейского гепарда
Ученые сделали уникальную находку в крымской пещере Таврида. Об этом рассказал кандидат геолого-минералогических наук Богдан Зайцев в эфире «Радио Крым».
Он пояснил, что специалисты обнаружили челюсть европейского гепарда. Исследователи планировали найти нечто похожее, пояснил эксперт.
«Это первая находка в Крыму и первая в России, насколько я знаю», — отметил Зайцев.
По его мнению, в Тавриде могут находиться останки других представителей рода пантеры, а также гималайского медведя и многих других животных.
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