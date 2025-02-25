Ученый Вибе сообщил о наличии идеальных условий для наблюдения планет 28 февраля

Жители Земли станут свидетелями редкого астрономического явления — большого парада планет. В одно и то же время на ночном небе окажутся семь космических объектов Солнечной системы. Ученые прогнозируют, что событие состоится 28 февраля, написал ОТР .

Парад планет — это астрономическое явление, при котором несколько небесных тел оказываются видимыми одновременно. Несмотря на то, что планеты не образуют идеально прямую линию, они движутся в одной плоскости — эклиптике, и иногда создается впечатление, что они расположены вдоль ломаной линии.

Согласно порталу Starwalk.space, в этот день на ночном небе выстроятся в ряд семь планет: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс. Четверо из них — Меркурий, Венера, Юпитер и Марс — можно увидеть невооруженным глазом. Для наблюдения за Ураном и Нептуном потребуется бинокль или небольшой телескоп.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе сообщил о наличии идеальных условий для наблюдения планет в небе.