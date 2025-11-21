Ученый Трич заявил, что необычный артефакт из гробницы Тутанхамона мог быть частью ожерелья

Египтолог из Йельского университета Майк Трич определил, к какому предмету раньше относился необычный фрагмент, найденный в гробнице Тутанхамона в конце 1800-х годов. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на Daily Mail.

Артефакт известен ученым как ЕСМ 1887. По результатам анализа стало известно, что он сделан из песка, кремния или дробленой кварцевой гальки. Материал укладывали в форму, а затем покрывали глазурью. На осколке есть несколько дыр.

По мнению Трича, вероятнее всего, фрагмент относился к ожерелью в виде широкого воротника. Фараон награждал такими «символами» высокопоставленных чиновников. Они якобы способствовали «укреплению верности» приближенных.