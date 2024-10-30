Ученый Назаров рассказал о самом мощном метеоритном потоке в период с 2030 по 2033 годы

Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров в разговоре с изданием «Крым 24» рассказал о самом мощном метеоритном потоке, который можно будет увидеть в небе с 2030 по 2033 годы.

«Там будет зрелище действительно великолепное, возможно будут тысячи или десятки тысяч метеоров в час», — сообщил собеседник.

Мощность потока до 10 тысяч объектов в час, по словам ученого, связана с периодичностью кометы.

С началом ноября на полуострове также можно будет наблюдать за метеорным потоком Леониды, который связан с кометой 55P Темпеля-Туттля, добавил Назаров. Пик события придется на 16–17 ноября.