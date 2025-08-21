Ученый Андреев-Андриевский рассказал, что агрессивных мышей не берут в космос для исследований

С космодрома «Байконур» стартовала ракета «Союз» с космическим аппаратом «Бион-М». Он предназначен для научных экспериментов в космосе, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

На борту спутника — семена растений и представители животного мира. Так, ученые разделят мышей на три группы: одни останутся на Земле, другие — в наземных копиях космического оборудования, а третьи проведут 30 суток в космосе.

«Мыши — они территориальные, агрессивные, и нужно добиться того, чтобы они уживались в коллективе. Самое простое возмущение — например, когда им поменяли клетку. Вот их весь мирок этот порушен, соответственно, они очень огорчаются и могут начать драться. Таких не надо отправлять в космос», — отметил заведующий лабораторией фенотипирования животных ИМБП РАН Александр Андреев-Андриевский.

Исследователи собираются выяснить, какие изменения происходят в гормональном фоне, иммунитете и репродуктивных процессах животных в условиях невесомости. Некоторым мышам вживили микрочипы, позволяющие отслеживать их состояние.