Шиповник — ценное растение, которому находят применение как в народной медицине, так и в современных лечебных практиках. Общественная Служба Новостей изучила полезные свойства и потенциальные риски плодов шиповника.

Шиповник богат эфирными и жирными маслами, гликозидами, сахарами, органическими кислотами, флавоноидами, воском, антоцианами, дубильными веществами, а также витаминами C, P, A, B2, K, E и микроэлементами (медь, калий, кальций, хром, магний, железо, марганец).

Ученые Томского государственного университета им. В. И. Вавилова, Дальневосточной федеральной научной сети и Сибирского федерального научного центра РАН провели глубокое исследование шиповника и выявили 48 активных компонентов, которые ранее не были известны. Среди этих соединений обнаружены яцеозидин и цирсилиол, которые эффективно борются с онкологическими клетками.

Шиповник содержит большое количество витамина C, который помогает преобразованию холестерина в желчные кислоты, способствует детоксикации в печени и выступает в качестве мощного антиоксиданта.