Ученые поймали первый сигнал с «инопланетного корабля»

Ученые получили первый радиосигнал от приближающегося к Земле космического объекта 3I/ATLAS. Об этом сообщил портал The Astronomer’s Telegram .

Они отметили, что сигнал зафиксировали в линиях 1665 МГц и 1667 МГц. Его принял расположенный в Южной Америке радиотелескоп MeerKAT

При этом все прошлые попытки обнаружить сигнал в тех же линиях поглощения 28 сентября провалились.

Представитель Гарвардского Университета Ави Леб отметил, что 16 марта 2026 года 3I/ATLAS пройдет мимо Юпитера. Тогда ученые развернут космический аппарат «Юнона» на прием радиосигнала от объекта на более низких частотах.

Космический объект 3I/ATLAS зафиксировали еще 1 июля, речь идет о комете из другой звездной системы. Вычисления показали, что комета может быть старше Солнца на 3,5 миллиарда лет.

Россияне смогут увидеть в ноябре яркую комету C/2025 K1 ATLAS.