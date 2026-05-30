Ученые обследуют пароход «Князь Горчаков», затонувший 120 лет назад в Приморье

В заливе Петра Великого в Приморье специалисты приступили к обследованию парохода «Князь Горчаков», который затонул в 1906 году. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.
Экспедиция «Русские корабли. Залив Петра Великого» организована фондом «Люди моря» при поддержке Русского географического общества и Тихоокеанского флота ВМФ России.
Сотрудники морской инженерной компании «Фертоинг» впервые проведут внешний осмотр корпуса парохода с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата тяжелого класса Triton XLX. Комплекс позволит провести исследования на глубине 74 метров.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте