Ученые обнаружили зубы древней хищной рыбы в пустыне Казахстана

В ходе палеонтологической экспедиции на западе Казахстана ученые обнаружили зубы крупной хищной рыбы, обитавшей в древнем океане Тетис десятки миллионов лет назад. Об этом сообщило РИА «Новости».

В пустыне Мангистауской области исследователи нашли зубы акулы, возраст которых оценивается в 30–40 миллионов лет. В экспедиции принимали участие шведский палеонтолог Штефан Киль и студенты местного университета.

Помимо зубов акулы, ученые обнаружили ребро кита, останки морской звезды и различных моллюсков, что подтверждает богатство древней морской экосистемы, добавил «Взгляд».

