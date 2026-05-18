Ученые обнаружили колонию черноголовых хохотунов в Нижегородской области

В Нижегородской области молодые орнитологи обнаружили колонию черноголовых хохотунов. Это открытие пополнило список гнездящихся в регионе птиц, сообщила pravda-nn.ru .

Сенсационная находка была сделана в рамках проекта «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области: ищем, изучаем, сохраняем», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В колонии черноголовых хохотунов заметили 43 гнезда. Кроме того, территория оказалась богатой и на другие орнитологические открытия. Здесь соседствуют озерные и сизые чайки, а также представители комплекса видов больших белоголовых чаек.