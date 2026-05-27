Ученые не смогли рассчитать продолжительность извержения вулкана в море Бисмарка
В начале мая спутники NASA зафиксировали подводное извержение вулкана у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Ученые пока не могут предсказать, сколько времени оно продлится. Извержение 1972 года в этом районе длилось четыре дня, а в 1957 году — почти четыре года, сообщила gazeta.spb.
Подводное вулканическое извержение в море Бисмарка вызывает сложности у вулканологов из-за отсутствия карт морского дна высокого разрешения в этом районе. Точное определение изменения формы морского дна и размеров вулканической структуры затруднено.
Спутниковые снимки позволяют анализировать многокилометровый пепловый шлейф, изменение цвета океанской воды и скопления вулканической пемзы. Прибор VIIRS на спутнике NASA Suomi NPP зафиксировал тепловые аномалии. Вулканолог из Мичиганского технологического университета Саймон Карн пояснил, что для возникновения такого количества тепловых аномалий вблизи поверхности должно быть много горячего материала. Это указывает на довольно мелкое жерло извержения.