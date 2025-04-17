Ученые нашли признаки жизни на планете в созвездии Льва

Астрономы Кембриджского университета выяснили, что на расположенной в 124 световых годах от Земли планете K2-18b есть признаки жизни. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Ученые с помощью телескопа Уэбба выявили химические отпечатки двух органических соединений. На Земле молекулы этих веществ производят некоторые микроорганизмы, в том числе морской фитопланктон.

Планета, на которой нашли органические вещества, находится в созвездии Льва. Астрономы открыли ее в 2015 году и еще тогда предположили, что там могут быть признаки жизни.

«K2-18b в 2,6 раза больше и в 8,6 раз массивнее Земли, и эксперты полагают, что она, вероятно, покрыта океаном», — отметило издание.

Ранее физики из США и Швейцарии допустили возможность существования параллельных миров. Ученые зафиксировали квантовые отклонения в ускорителе частиц, которые могут свидетельствовать о невидимой «теневой» вселенной.