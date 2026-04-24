Ученые нашли останки гигантских осьминогов с развитым интеллектом

Ученые смогли восстановить внешний вид гигантских осьминогов, обитавших в Мировом океане десятки миллионов лет назад. Эти создания своими размерами напоминают кракенов — легендарных морских монстров из древних сказаний. Об этом сказано в исследовании группы японских ученых, опубликованном в журнале Science .

В публикации заявили, что некоторые трактовки связывают с наблюдениями за огромными кальмарами, достигающими 10 метров в длину, однако обнаруженные гигантские головоногие жили слишком давно, чтобы стать основой этих преданий. Найденные окаменелости осьминогов относятся к позднему меловому периоду — около 72-100 миллионов лет назад.

«При расчетной общей длине от семи до 19 метров эти осьминоги могут представлять собой самых крупных описанных беспозвоночных, соперничающих с современными им гигантскими морскими рептилиями», — отметили в исследовании.

Несмотря на то что мягкотелые беспозвоночные плохо сохраняются в породах, специалисты смогли воссоздать их облик по клювам. Следы истирания на челюстях говорят о том, что осьминоги были высшими хищниками и охотились на крупных рептилий того времени, в том числе плезиозавров и мозазавров.

Также асимметрия в следах износа челюстей свидетельствует об асимметрии в поведении, что указывает на сложную организацию мозга и, возможно, на развитый интеллект.