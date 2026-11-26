Ветеринары из Университета Флориды обнаружили, что тип корма влияет на состав кишечных бактерий у кошек. Об этом сообщили в пресс-службе университета, пишет Ura.ru .

Ветеринары изучили влияние сухого, влажного и свежего корма на микробиом 15 стерилизованных кошек. Животные получали каждый рацион по 14 дней в случайном порядке в течение 42 дней.

На сухом корме разнообразие бактерий (индексы Шеннона и Симпсона) оказалось ниже, чем на свежем и влажном; видовое богатство (Chao1) было выше на влажном. На сухом и влажном рационах преобладала Prevotella, на свежем — Bacteroides, Collinsella и Blautia. Различия объясняются и составом: в сухом корме больше волокон и растительных компонентов, в свежем их нет. Отделить влияние обработки от состава не удалось. Более высокое разнообразие бактерий не означает лучшего здоровья, поэтому ни один из кормов нельзя считать полезнее других.