У мужчины на Бали украли сердце

Семья австралийца Байрона Хэддоу обвинила Балийскую больницу профессора Нгоера в краже сердца. Врачи отвергли обвинения и прислали его отдельно, потребовав деньги за транспортировку, сообщила газета The Guardian .

Хэддоу умер в мае возле бассейна на Бали. Когда тело переправили на родину, специалисты провели повторное вскрытие и не обнаружили сердца. Мать австралийца обвинила индонезийских судмедэкспертов в краже органа и обратилась к властям.

Администрация Балийской больницы профессора Нгоера отвергла все обвинения. По требованию полиции специалисты провели еще одну экспертизу и отправили сердце через два месяца отдельно от тела, запросив 700 австралийских долларов (около 39 тысяч рублей).

«Возвращенное сердце проходит ДНК-экспертизу в Квинсленде, чтобы подтвердить, что оно действительно принадлежит Байрону. Семья настаивает на достоверности информации, полной прозрачности и уважении достоинства своего сына», — заявила адвокат Ни Лух Ари Ратна Сукасари.

