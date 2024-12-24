У берегов Португалии обнаружили 250 затонувших кораблей с сокровищами

Observador: у берегов Португалии с 1500 года затонули 250 кораблей с сокровищами

У берегов Португалии находятся 250 затонувших кораблей с сокровищами, на одном судне может лежать 22 тонны серебра и золота. Об этом заявил археолог из Нового университета Лиссабона Алешандри Монтейру в беседе с газетой Observador .

Исследователь собрал базу данных, согласно которой у берегов страны находятся 8260 кораблей, затонувших с 1500 года.

«Мы знаем, что есть 250 кораблей с сокровищами, и что рано или поздно кто угодно может найти один из них», — заявил Монтейру.

Он отметил, что в Португалии пока нет механизмов защиты находки «охотников за сокровищами». По данным ученого, на одном из кораблей лежит 22 тонны золота и серебра.

Ранее в Измире на полуострове Урла-Чешме археологи нашли 35 населенных пунктов доисторической эпохи. Главной находкой стал храм Афродиты, датируемый VI веком до нашей эры. Исследователи во время раскопок сотрудничали с местными жителями. Люди помогли ученым защитить ценности от разграбления нелегальными охотниками за сокровищами.