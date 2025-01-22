Тысячи австралийцев заждались цветения вонючего растения с запахом мокрых носков

В Австралии тысячи людей в режиме онлайн ждут цветения уникального вонючего растения, которое пахнет мокрыми носками. Об этом сообщил телеканал Би-би-си .

Речь идет о цветке «Титан Арум» из Королевского ботанического сада Сиднея. Это одно из самых больших в мире растений, которое цветет лишь раз в несколько лет в течение суток.

Цветок будет источать аромат «мокрых носков или гниющей плоти опоссума». Тысячи пользователей Сети оставляют комментарии «We Watch the Flower», что в переводе означает «Мы наблюдаем за цветком». Во время цветения растение покажет малиновую или бордовую «юбку» вокруг початка, напоминающего колос в сердцевине растения. Пока неизвестно, в какой момент оно зацветет.

В Шатуре из-за погодных аномалий в январе зацвели цветы. Зима оказалась одной из самых теплых за последние годы.