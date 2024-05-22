Туристов в Анапе призвали не купаться в море из-за нашествия медуз

Море у берегов Анапы заполонили медузы. Туристов призвали временно не купаться в открытом водном пространстве.

Как сообщил Telegram-канал Shot, в Анапе началось нашествие медуз. Отдыхающих попросили не купаться в море в этот период.

Экологи пояснили, что медузы очень любят холодную воду. После прошедших в регионе дождей они приплыли близко к берегу ради прохлады.

Местный Telegram-канал «Арапское Черноморье» опубликовал кадры из акватории в районе Высокого берега. Люди отправились плавать на сапах и заметили нашествие морских обитателей. Вокруг досок скопились сотни медуз разных размеров.

Авторы публикации отметили, что у побережья Анапы также заметили дельфинов. Они подплыли слишком близко к берегу. Трех водных млекопитающих успели снять на камеру.