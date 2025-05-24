Lenta.ru: американцы заявили, что русским женщинам в США нужны только деньги

Российская путешественница во время отдыха в США пообщалась с американцами и узнала о соотечественницах, позорящих свою честь в Лос-Анджелесе. Об этом жительница Москвы рассказала Lenta.ru.

Москвичка познакомилась в Лос-Анджелесе с двумя мужчинами. Они рассказали туристке о русских девушках, которые продаются за деньги в США.

«По их словам, это очень испорченные женщины с холодным сердцем, которым от мужчин нужны только деньги», — сказала россиянка.

Американцы сравнили россиянок с теми, кто приезжает в Дубай. По их мнению, такие девушки очень карикатурные и по их внешности всегда понятно, чем они занимаются.

Также россиянка пообщалась с другими американцами. Они говорили, что россиянки очень красивые и кажутся слишком недоступными.

Другая туристка из России познакомилась с пожилой парой из США в круизе по Карибским островам. Они рассказали, что получают пенсию в 10 тысяч долларов. Благодаря этому пенсионеры часто путешествуют.