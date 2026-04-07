«ТСН24» рассказала о персонажах, которых создают в Тульском театре кукол

В Тульском театре кукол каждая марионетка имеет свою уникальную историю и характер. Редакция «ТСН24» изучила процесс создания кукол и узнала секреты их «оживления».

Художник-постановщик Тульского театра кукол Надежда Ванина работает в театре уже полвека. Она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и считает, что театр кукол — это не только место для детских сказок, но и площадка для постановки классических произведений, таких как пьесы Чехова.

«Режиссер была приглашенная, материал — английский XIX век. Утром одно решение, вечером другое», — вспоминает Надежда Ванина о работе над спектаклем по произведению Чарльза Диккенса «Рождественская песнь».

Создание куклы — это кропотливый процесс, который начинается с изучения материала и заканчивается росписью лица. Художники-конструкторы Юрий Фадеев и Богдан Тебеньков работают над созданием каркасов и механизмов для кукол. В бутафорской мастерской художники обшивают каркасы, красят и создают образы.

В швейной мастерской художники-модельеры Зинаида Ионова и Надежда Никольская шьют костюмы для кукол и актеров. Они считают, что каждый костюм — это отдельное искусство, требующее внимания к деталям.

Последний этап — роспись лица. Художник расписывает лицо куклы, придавая ей уникальный образ и характер.

Таким образом, в Тульском театре кукол каждая кукла становится живым персонажем, способным передать эмоции и рассказать историю.