Тренер Шилина дала советы по подготовке к романтическому свиданию на катке

Зимние свидания на катке становятся все более популярными, и важно знать, как подготовиться к заезду, чтобы произвести впечатление на партнера. Старший тренер-преподаватель по фигурному катанию на коньках сети ледовых комплексов «Чемпион» Татьяна Шилина поделилась своими рекомендациями в беседе с Life.ru .

Выбирайте крытый каток

Тренер советует отдавать предпочтение крытым ледовым каткам. В таких комплексах обычно поддерживается комфортная температура и высокое качество льда, что является преимуществом перед катками на открытом воздухе.

Соблюдайте правила катания

На катке важно следовать правилам массового катания. Движение обычно происходит против часовой стрелки, поэтому стоит избегать резких поворотов и не создавать аварийных ситуаций. Передвигайтесь в спокойном темпе в общем потоке, не тяните партнера за руки и не толкайтесь. Если хочется набрать скорость, сначала освойте торможение на маленькой скорости.

Подберите удобную одежду

Одежду для катания лучше выбирать достаточно теплую и мягкую. Это обеспечит комфорт при движении и смягчит падение, если оно случится.

Попросите помощи тренера

Если вы не уверены в своем мастерстве фигуриста, до свидания можно выйти на лед с тренером. Он научит правильно двигаться и добавит уверенности в себе. Татьяна Шилина уверена, что научиться виртуозно кататься на коньках может каждый.