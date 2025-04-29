Тренер Маришова посоветовала просить повышение зарплаты с аргументацией позиции

Не стоит просить о повышении зарплаты, когда у начальства горят дедлайны. Об этом предупредила NEWS.ru тренер по ораторскому искусству Полина Маришова.

Чтобы добиться успеха, надо подготовиться: аргументировать свою позицию и отрепетировать речь.

Маришова посоветовала не только поработать над текстом и интонациями, но и задать себе вопросы: что я делаю для компании? насколько я профессионален? Также надо следить за своей осанкой. Не следует говорить с начальником о цели беседы напрямую — лучше избегать агрессии.

Найти подходящее время для разговора с руководителем очень важно. Лучше всего обсуждать повышение в период, когда руководитель готов спокойно выслушать подчиненного. Когда обозначите цель встречи, даже если сформулируете ее завуалированно, это будет звучать приятнее для начальника, чем прямая агрессия. Помните, что вы с ним в одной команде, подчеркнула Маришова.

В случае отказа не нужно отчаиваться, считает эксперт. Можно задать встречные вопросы и уточнить, какие действия приведут к повышению.