Тренер Бахтурина назвала релеве эффективным упражнением для красивых и подтянутых ног

Релеве или, иначе, подъемы на носки считаются наиболее эффективным упражнением для красивых и подтянутых ног. Об этом «Известиям» рассказала старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина.

По словам тренера, это упражнение тщательно прорабатывает мышцы стоп и голени. В нем также задействованы мышцы бедер.

«Поднимаем пятки от пола максимально высоко, как только получается, и медленно возвращаем обратно. Чем медленнее будет выполняться движение, тем лучше», — сказала Бахтурина.

Необходимо выполнить от восьми до 16 подходов в медленном темпе, иногда можно ускоряться, добавила она.