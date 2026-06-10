Тополиный пух «Иванушек International» оказался метеорологической ошибкой

В родном городе автора песни «Тополиный пух» группы Иванушки International не могло быть тополиного пуха в июле 1998 года. Об этом сообщил РИА «Новости» член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Поэт-песенник Михаил Андреев объяснял появление строчки о жаре и июле тем, что в его родном Томске пух выпадает именно в этот месяц. Федоров, проанализировав погодные условия в городе за год выхода хита, рассказал, что метеопараметры июня и июля 1998 года соответствовали средним многолетним значениям.

Крайний срок образования пуха в Томске тогда пришелся на третью декаду июня без предпосылок для продолжения до первой декады июля.

«Дополнительное изучение показало, что завершение периода пушения зависело как от видовой принадлежности тополя, так и от погодных условий», — заявил кандидат биологических наук.

Разница в завершении сроков в разные годы, по его словам, не превышала 11 дней.

Начальник отдела прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев также назвал упоминание июля некорректным. Он пояснил, что второй месяц лета в песне явно использовали только ради рифмы.

Ранее аллерголог-иммунолог консультативно-диагностического центра МОНИКИ Наталья Морозова развеяла мифы, связанные с тополиным пухом и аллергией на него.