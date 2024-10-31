The Sunday Times: ранее неизвестный вальс Шопена обнаружили в библиотеке Нью-Йорка

Ранее неизвестный вальс польского композитора Фредерика Шопена обнаружили в Библиотеке и музее Моргана в Нью-Йорке. Об этом сообщил The Sunday Times .

Рукопись — первое найденное произведение автора более чем за 50 лет. Сотрудник учреждения Робинсон Макклеллан тщательно изучил материалы и подтвердил, что почерк и музыкальный стиль действительно принадлежат Шопену.

По предварительной информации, работа была выполнена в период между 1830 и 1835 годами. Примечательно, что экспонат попал в библиотеку еще в 2019 году, однако документ не зарегистрировали должным образом из-за пандемии коронавируса, добавила Gazeta.SPb.