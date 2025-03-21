The Conversation: ученые выяснили, что австралопитеки были плохими бегунами

Ученые из Университета Англия Раскин изучили физиологию австралопитеков и выяснили, что древние предки человека не обладали способностью быстро бегать. Об этом сообщила « Газета.ru » со ссылкой на The Conversation .

Соответствующая информация ставит под сомнение гипотезы об их активном участии в охоте или умении убегать от хищников. Исследователи провели 3D-моделирование для реконструкции полного скелета особи австралопитека.

Программа показала, что максимальная скорость бега не превышала 17,7 километра в час. Это почти вдвое меньше, чем у современных людей. Кроме того, энергозатраты при такой активности у предков были в 1,7–2,9 раза выше, добавил «Сiбдепо».