The Conversation: ученые выяснили, что австралопитеки были плохими бегунами

Ученые из Университета Англия Раскин изучили физиологию австралопитеков и выяснили, что древние предки человека не обладали способностью быстро бегать. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Conversation.
Соответствующая информация ставит под сомнение гипотезы об их активном участии в охоте или умении убегать от хищников. Исследователи провели 3D-моделирование для реконструкции полного скелета особи австралопитека.
Программа показала, что максимальная скорость бега не превышала 17,7 километра в час. Это почти вдвое меньше, чем у современных людей. Кроме того, энергозатраты при такой активности у предков были в 1,7–2,9 раза выше, добавил «Сiбдепо».
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