Телеведущая Михейчик призвала обратить внимание на премьеру первого сезона сериала «Преступление и наказание»

Телеведущая Маруся Михейчик в беседе с «ФедералПресс» назвала самые ожидаемые премьеры на ТВ и в онлайн-кинотеатрах этой осенью. Она отметила, что российским зрителям стоит ждать осмысление классики и возвращение в 90-е.

Собеседница призвала обратить внимание на премьеру первого сезона сериала «Преступление и наказание».

«Классику Достоевского решили смело подогнать под реалии 21 века, но при этом, как я поняла, все-таки оставили главную философскую мысль мировой классики», — сказала Михейчик.

Она также порекомендовала обратить внимание на премьеру сериала «Комбинация» и кинокартину, где главную роль исполняет актер Павел Прилучный.